Desfile no MAM reúne peças produzidas por alunos do bairro Pirajá

O Instituto Oyá promove um desfile no próximo dia 18 de dezembro no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM/BA). O evento reúne peças originais criadas por alunos do curso de Moda, Modelagem e Corte & Costura oferecido gratuitamente no bairro de Pirajá.

A coleção “Transformação” tem curadoria do diretor Giovanni Bianco. Ao todo, são 30 modelos que fazem referência às águas dos rios e mares que entrecruzam na Bahia. Essa é a segunda edição do projeto Oyá Criativa, que tem como objetivo contribuir na profissionalização de jovens e adultos de comunidades periféricas e fomentar a economia criativa nas comunidades locais. O desfile é fechado para convidados.