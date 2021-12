Dezembro no Globoplay: com ‘Marighella’ e ‘Gil Do Vigor’, confira lançamentos do mês

A Globoplay também liberou a lista de lançamentos para o mês de dezembro. A grande estreia é o filme “Marighella”, lançado nos cinemas brasileiros em 4 de novembro e um dos destaques de bilheteria nacional este ano.

O primeiro longa de Wagner Moura como diretor chega à plataforma de streaming no dia 4 de dezembro, apenas para assinantes. O filme conta a história de Carlos Marighella, guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil na década de 1960.

Outra novidade é o documentário “Gil na Califórnia”, que estreia no dia 9 deste mês. A produção, que acompanha o ex-BBB e economista durante o intercâmbio nos Estados Unidos, narra ainda a infância de Gil em Recife e a participação no BBB21.

Em dezembro, há ainda a estreia da série documental “A Corrida das Vacinas – Prevent Senior”. O jornalista Álvaro Pereira Jr. e equipe, em uma reportagem investigativa, vai mostrar como o convênio, especializado em idosos e com quase 600 mil clientes, se viu no centro de um dos maiores escândalos médicos da história do Brasil, acusado de distribuir remédios ineficazes para doente infectados com o coronavírus e aplicar tratamentos experimentais sem autorização.

Outro destaque do mês é o documentário especial “Gilberto Braga: Meu nome é Novela”, que revisa a obra do autor, falecido em outro deste ano. A produção rememora projetos e personagens mais marcantes, com imagens de arquivo das novelas e entrevistas concedidas pelo próprio Braga.

Por fim, as últimas partes da segunda temporada da novela “Verdades Secretas” chega as telas dos assinantes ainda esse mês. A quarta parte estreia nesta quarta-feira (1°), enquanto a quinta e última parte chega ao streaming no dia 15 de dezembro.

Confira as principais novidades do Globoplay em dezembro:

01/12

Verdades Secretas II – Parte 4

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

03/12

The North Water

Série; Temporada 1 – 5 Episódios

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

04/12

Marighella

Filme

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

06/12

O Salvador da Pátria

Novela

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

07/12

Segredo Entre Amigas

Série

Temporada 1 – 8 Episódios

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

09/12

Murilo Couto 2021

Stand-Up

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

15/12

Verdades Secretas II – Parte 5 (Final)

Série

Parte 5

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

20/12

Sex Appeal

Minissérie

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

22/12

Poesia Que Transforma

Série Documental

Temporada 1 – 5 Episódios

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Outros lançamentos de dezembro

A Corrida das Vacinas – Prevent Senior

Episódio Especial

Documentário

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Maria do Bairro

Novela

Sinopse: Catadora de lixo, Maria é acolhida por uma família rica e influente. Na mansão dos De La Vega, a jovem humilde se apaixonará e enfrentará muitos obstáculos para ser feliz.

185 Capítulos

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Master Moley By Royal Invitation

Filme

Sinopse: A história de um jovem Toupeira e sua aventura para colher uma rosa no Jardim da Rainha, sem saber que esse simples ato mudará, não apenas sua vida, mas a vida de todas as Toupeiras.

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

El Bronx – Parte 2

Novela

Sinopse: Dois jovens de históricos diferentes terão seus destinos traçados em uma das regiões mais perigosas da Colômbia, dominada pelo crime organizado, drogas e miséria.

Ano de Produção: 2019

Parte 2 – 41 Capítulos

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Master Moley

Série

Sinopse: Escondido bem abaixo do Castelo de Windsor, um antigo livro mágico dormiu por mil anos. A lenda fala que o Manual Místico de Magia Moley aguarda uma toupeira escolhida para trazer a paz entre humanos e toupeiras. Mestre Moley sonha com o dia em que se tornará o escolhido.

Temporada 1 – 13 Episódios (Parte 1)

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Monk: Um Detetive Diferente

Série

Sinopse: Após o assassinato não resolvido de sua esposa, Adrian Monk desenvolve um transtorno obsessivo-compulsivo, um pavor de germes e contaminação, que lhe custa o seu trabalho como detetive. Contudo, ele continua a resolver crimes com a ajuda do ex-chefe.

8 Temporadas – 125 Episódios

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Gilberto Braga: Meu Nome é Novela

Documentário

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Doctor Who – Fim de Temporada

Série

Temporada 13 – 6 Episódios

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Além da Usurpadora – Especial

Novela

Sinopse: Um ano após os eventos do fim de “A Usurpadora”, Paulina é diagnosticada com uma doença grave e prepara, em segredo, uma nova Sra. Bracho para assumir seu lugar.

2 Episódios

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Retrospectiva 2021

Série

Sinopse: Retrospectiva do ano de 2021.

3 Episódios

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Covert Affairs: Assuntos Confidenciais

Série

Sinopse: Recém-saída da fazenda, Annie Walker deve se adaptar a vida desafiadora de um agente da CIA sob a orientação de seu gestor, Auggie. Mas logo ela percebe que seu recrutamento pode ter a ver com seu último namorado.

5 Temporadas – 75 Episódios

Integras: Para Assinantes

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Lançamentos para assinantes de Globoplay + canais ao vivo

Multishow

08/12

Prêmio Multishow

Apresentado por IZA e Tatá Werneck, o Prêmio Multishow 2021 celebra a música e premia os grandes destaques do ano.

Às 21h15, ao vivo no Multishow

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

22/12

Vai que Cola – Especial de Natal

Depois de um ano de volta ao Méier, o Natal está chegando e a família está animada! Há uma frente fria terrível chegando na cidade e a turma mais quente do Méier precisa dar um jeito de fazer mais um Natal memorável.

Às 22h30, ao vivo no Multishow

VOD no dia seguinte à exibição

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

GNT

17/12

Troféu Que História É Essa, Porchat? – Segunda Edição

No Troféu, Fabio e Dani Calabresa anunciam as categorias da noite, apontam os indicados e relembram as histórias mais marcantes da temporada. No estúdio junto a eles, temos uma plateia com os 12 indicados que interagem ao longo da transmissão com os nossos apresentadores e também contam outras histórias.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ao vivo no GNT

Pré show exclusivo e aberto para não assinantes, no Globoplay

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Lançamentos de áudio no Globoplay

Um panorama dos efeitos da pistolagem no Rio de Janeiro, a partir das histórias de matadores de aluguel e o rastro de crimes nunca solucionados que eles deixaram é tema do podcast “Pistoleiros”, primeira produção original Globoplay em parceria com o Jornal O Globo. Disponível a partir do dia 05 de dezembro no Globoplay, na Deezer e no site do jornal O Globo.