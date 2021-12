Dezembro recheado: em apenas sete dias, 7 bancos já foram atacados na Bahia

O mês de dezembro começou movimentado quando se fala em ataques a banco na Bahia. Do dia 1º até hoje (7 de dezembro), sete agências bancárias foram atacadas por bandidos. De acordo com o Sindicato dos Bancários, ao todo, 46 agências foram atacadas em 2021. Vale ressaltar que, para a Polícia Civil, os casos de furto da televisão e do monitor de um computador não são registrados como ataque, mas sim como roubo a patrimônio, porque os cofres das unidades não foram afetados. Ficou curioso para ver detalhes desta lista? Confira abaixo:

Na manhã desta segunda (06), duas agências bancárias foram arrombadas. Na primeira delas, no bairro de São Caetano, um homem chegou a ser detido enquanto tentava arrombar a porta. De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

O segundo caso, aconteceu na região do Largo do Tanque, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, apenas o monitor de um computador da unidade bancária foi levado. Apesar do crime, os caixas eletrônicos funcionam normalmente no início desta manhã.

Em Crisopólis, as agências do Banco do Brasil e do Bradesco foram explodidas pelos criminosos durante a madrugada. De acordo com a Polícia Civil, 2 carros foram usados no crime e abandonados na região. Ainda não se sabe o valor roubado pela quadrilha.

No mesmo dia, aqui em Salvador, uma agência do Bradesco foi arrombada novamente na região do Largo do Tanque.

Na cidade de Iguaí, interior da Bahia, uma agência do Banco do Brasil foi atacada por três bandidos, também na madrugada do dia 03 de dezembro. Os criminosos foram presos no mesmo dia. Segundo informações da polícia, com os suspeitos, que têm 22, 26 e 27 anos, foram apreendidos em dois carros com usados no roubo. Os veículos vão passar por perícia.