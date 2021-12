DFL tem vagas de emprego pelo país; veja cargos

DFL anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuações em Curitiba, Ribeirão Preto, Fortaleza e Rio de Janeiro. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

DFL anuncia NOVAS oportunidades de emprego

Foram anunciadas NOVAS oportunidades de emprego abertas para colaboradores especializados em diversas funções em Curitiba, Ribeirão Preto, Fortaleza e Rio de Janeiro. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, participação de lucro, convênio odontológico e convênio médico. Confira os cargos ofertados:

Analista Financeiro Sr – Rio de Janeiro;

Analista de Marketing Digital Pleno – Rio de Janeiro;

Banco de Currículos – Exclusivo para PCD – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Embalagem III – Rio de Janeiro;

Analista de PCP Pleno – Rio de Janeiro;

Promotor de Vendas Pleno – Curitiba;

Promotor de Vendas Sr – Ribeirão Preto;

Promotor de Vendas Pleno – Fortaleza.



Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na DFL, os interessados precisam acessar o site de inscrição, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

