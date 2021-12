Dia do Samba: confira 5 artistas baianos que são referência no cenário nacional

Hoje se comemora o Dia Nacional do Samba e a Bahia tem, em sua história, vozes marcantes do ritmo que são referência no cenário nacional. Ficou curioso sobre esses nomes? Se sim, confira abaixo a lista especial que o iBahia fez em homenagem a data.

Riachão

Clementino Rodrigues, mais conhecido como Riachão, era soteropolitano e nasceu em 1921. O sambista inspirou gerações e faleceu em março de 2020 de causas naturais. Riachão teve várias músicas interpretadas por cantores nacionais. Uma das mais conhecidas foi “Vá Morar com o Diabo”, cantada por Cássia Eller. Também é de sua autoria a famosa música “Cada Macaco no Seu Galho”, escolhida por Caetano Veloso e Gilberto Gil, em 1972, para marcar seus retornos ao Brasil depois de exílio político durante o regime militar no Brasil e que gravaram posteriormente. Ainda na ativa em 2013, o artista lançou o CD Mundão de Ouro em colaboração com a cantora Vânia Abreu, gravado num estúdio de São Paulo, contando com quinze faixas, sendo 13 inéditas.