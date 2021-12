Diálogo no trabalho: qual a importância?

O diálogo no trabalho tem um papel muito importante. Ele promove uma atmosfera mais agradável no ambiente de trabalho, além de diminuir conflitos interpessoais nesse espaço.

Porém, os benefícios do diálogo vão além disso. E é sobre eles que discutimos neste conteúdo. Acompanhe para saber mais!

Qual a importância do diálogo no trabalho?

O diálogo no trabalho perpassa diversos fatores dentro de uma corporação. Com ele melhoramos as relações, diminuímos o retrabalho, esclarecemos dúvidas, etc. Veja:

1. Diminui as chances de retrabalho

Você Pode Gostar Também:

Quantas vezes você já teve que fazer o mesmo trabalho mais de uma vez por, simplesmente, não ter compreendido de fato a proposta do projeto? Agora imagine se houvesse a possibilidade de você dialogar sobre cada etapa de trabalho, sem cobranças, mas apenas para manter tudo esclarecido?

Bem, neste segundo cenário você não teria que refazer as suas atividades, tendo em vista que já teria compreendido seus erros e acertos, correto? Pois é!

Por isso que dizemos que o diálogo no trabalho é fundamental. Com ele, reduzimos – e muito – os índices de retrabalho.

2. Melhora as relações

Dialogar é fundamental para construir boas relações no trabalho. Sem um diálogo, podemos criar ideias errôneas sobre as outras pessoas, julgando-as. Da mesma forma, podemos ser julgados, pois as pessoas não têm um manual de instruções sobre nós – e nossos comportamentos podem ser mal interpretados.

Portanto, o diálogo no trabalho é capaz de aproximar os colegas, fazendo com que tudo flua de uma forma mais natural e saudável.

3. Esclarece dúvidas

Você já teve vergonha de tirar alguma dúvida com o seu líder ou com algum colega? Teve a sensação de que estaria incomodando dessa forma? Pois é! Quando uma empresa tem a cultura do diálogo, esse tipo de situação não acontece.

Afinal, você sabe que poderá solicitar o seu colega para tirar uma dúvida e assim melhorar o seu desempenho no trabalho. E, no fim, todo mundo sai ganhando.

4. Torna o clima mais agradável

Um clima agradável é aquele em que as pessoas se sentem à vontade, mesmo estando em um ambiente de trabalho. Claro que há as regras de conduta e comportamento, porém, o clima, de uma maneira geral, costuma ser ligeiramente descontraído – ao menos nos momentos oportunos a isso.

Em um espaço sem diálogo no trabalho, as pessoas se fecham e o clima da corporação tende a ser mais pesado e difícil.

5. Diminui a fofoca no trabalho

Dialogar pode diminuir as chances de os colegas fofocarem um sobre o outro. Afinal, como dito anteriormente, os julgamentos tendem a diminuir – pois as pessoas aprendem a conversar sobre as suas diferenças e a empatia no trabalho pode ser mais bem explorada.

Com isso, todo mundo sai ganhando. A fofoca diminui, o bem-estar entre as pessoas é maior e as relações muito mais sinceras e sólidas.

Por isso, sempre que você, enquanto líder ou colega de trabalho, puder estimular o diálogo entre as pessoas, faça isso. Pois o ambiente de trabalho será muito mais positivo.