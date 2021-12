Dicas de como recuperar as unhas roídas

Sabemos o quão é difícil perder o hábito de roer a unha, é só bater a ansiedade e a mão acaba indo na boca. Mas pensando em te ajudar na missão de deixar suas unhas mais bonitas a equipe do iBahia separou dicas que vão te ajudar a perder o hábito e cuidar melhor delas.

Descobrir a raiz do problema

Muitas vezes o hábito de roer a unha é causado por alguma situação de desconforto ou ansiedade, a reação do nosso corpo é colocar a atenção em outras coisas. É importante descobrir quais gatilhos ativam o ato de roer as unhas e tentar controlar.

Essa dica é fundamental, tanto para quem já perdeu o costume de roer a unha, quanto para aqueles que estão no processo. Com unhas mais fortalecidas a quebra é mais difícil de acontecer, além de ajudar a evitar as dores no cantinhos dos dedos. A hidratação da unha pode ser feita semanalmente usando produtos específicos ou a própria base.

Use, mas não prolongue o tempo com esmalte

Pintar as unhas pode ser uma boa solução para evitar a vontade, no entanto o uso prolongado do esmalte pode enfraquecer e escurecer as unhas. O ideal é dar um intervalo de uma após duas ou mais esmaltações, o chamado “deixar a unha respirar” funciona principalmente na hora de restaurar.

Não tenha pressa em relação ao tamanho

A vontade de ver a unha crescer é grande, mas no inicio do processo é necessário ter paciência. Nossa dica pe usar sempre a lixa para acertar o tamanho das unhas, manter o formato redondo é uma boa escolha na hora prolongar o crescimento e evitar a quebra.