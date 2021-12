Dicas de estudo: Como usar o Tik Tok como ferramenta de aprendizagem

As redes sociais podem ser aliadas ou grandes inimigas da aprendizagem. O que define isso é principalmente como o estudante usa as plataformas on-line no seu dia a dia, como uma ‘válvula’ de procrastinação ou como fonte de aprendizado.

As redes sociais mais populares como Instagram e TikTok, por exemplo, costumam proporcionar uma boa troca entre pessoas de todos os lugares do mundo. Mas elas não se resumem a isso. O TikTok apresenta materiais de todos os tipos, desde coreografias engraçadas e memes a pequenas aulas em vídeos curtos.

Muitos professores produzem conteúdo para essa rede social pois desejam atingir o público mais jovem, que está em idade escolar.

Desse modo, seguir e acompanhar esses docentes no TikTok é uma excelente maneira obter conhecimento com a rede social. Com isso, é possível acompanhar dicas de estudo, tirar dúvidas e até mesmo aprender sobre novos assuntos.

Pensando nisso, selecionamos 3 perfis de professores que produzem conteúdo para o TikTok para você testar essa rede social como ferramenta de aprendizagem. Confira abaixo!

3 perfis para estudar no TikTok

Simone Porfiria – Língua Portuguesa

Em primeiro lugar, destacamos o perfil de uma professora de Língua Portuguesa, o @simoneporfira. Por meio de vídeos curtos e com linguagem objetiva, a professora Simone esclarece diversas dúvidas sobre o português. Há vídeos sobre o uso da vírgula, crase e diversos outros assuntos.

Poliana Carvalho

Para aqueles que buscam dicas de como produzir uma boa redação, o perfil da professora Poliana (@prof.polianacarvalho) é ótimo. Além de dicas de escrita, a docente fala sobre os possíveis temas de redação, como a do Enem, por exemplo.

Paulo Pereira

Por fim, recomendamos o perfil @paulopereiraequaciona, por meio do qual o professor Paulo ensina seus seguidores a resolverem questões de matemática de maneira descomplicada.

