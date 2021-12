Dicas para aumentar a memorização nos estudos para concursos

Os concurseiros sabem que estudar e captar o máximo de conteúdos não basta. É necessário usar alguma técnica de memorização para concurso.

Existem muitas técnicas para ajudar estudantes a trabalhar a memória e lembrar tudo na hora de realizar os exames.

Nesse artigo vamos abordar estratégias voltadas para concursos públicos especificamente, mas as dicas também servem, por exemplo, para vestibulares, Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e outras avaliações. Acompanhe!

Resumos e auto explicações

Não dá para depositar todas as suas fichas para passar em concurso nas aulas presenciais, remotas ou leituras de conteúdos, apenas. É necessário também dar uma ajuda nesse quesito.

O melhor artifício é criar resumos com auto explicações, por exemplo:

Absorva a informação de seu estudo,

Processe toda a informação,

Transfira essa informação, a seu modo, com suas palavras, para o papel

Além disso, é importante desenvolver o resumo à mão, justamente para o cérebro absorver melhor o seu aprendizado.

Faça muitos simulados

Toda vez que você estudar uma matéria contida em seu edital, resolva um ou mais simulados referentes a ela. Não deixe de fazer, pois é importante para o concurseiro adquirir esse hábito: estudar e depois ser testado.

Marque todas as questões que você errar e as refaça outro dia, quando estiver com a cabeça mais fresca. No entanto, tem que fazer isso no dia seguinte, para que o cérebro não esqueça os conteúdos da disciplina.

Os simulados precisam fazer parte de seus estudos até a hora de revisar as matérias. Dessa maneira, além de analisar outra vez os conteúdos, seus resumos e esquemas, é fundamental procurar questões.

Acrônimos como memorização para concurso

Existem conteúdos de concurso público que são obrigatórios. Estão presentes em praticamente todos os certames, cada um em sua categoria, por exemplo:

Administrativa,

Fiscal,

Tribunal,

Policial e militar.

Fique por dentro do seu edital para entender quais são essas matérias e não fuja delas.

Como não é possível deixá-las de fora dos estudos, a dica de memorização é a criação de acrônimos.

Quando o assunto for Administração Pública, por exemplo, sempre são exigidos conhecimentos dos princípios legais.

Desse modo, muitos concurseiros utilizam o acrônimo L.I.M.P.E. para se lembrar de todos os princípios, veja abaixo:

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Eficiência

Existem diversos acrônimos populares entre os estudantes e outros você mesmo pode criar para ajudar na memorização para concursos e demais avaliações.

E então, gostou das dicas?