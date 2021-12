Vai chegando o Natal e com ele as festas e os presentes. Mesmo para quem não acredita na data, é muito comum a troca de presentes. Mas como economizar no presente de Natal e ainda agradar as pessoas que você ama? Foi pensando nisso que trouxemos hoje este artigo especial: “dicas para economizar no presente de natal”.

Mas você pode estar se perguntando por aí, porque hoje, 11 de dezembro? A ideia é que você não deixe tudo para o última semana e muito menos para a véspera de Natal. Acompanhe as dicas e tenha um Natal mais econômico.

5 dicas para economizar no presente de Natal

Sem mais delongas, vamos a lista que fará seu Natal especial e mais econômico – o que é uma boa pedida diante do cenário que o Brasil se encontra, onde muitas famílias estão com a renda reduzida.

Faça uma lista de todas as pessoas que você quer presentear



A primeira dica para economizar no presente de Natal é que antes de sair por aí comprando presentes, é importante que você entenda quantas pessoas você quer e pode presentear. Não adianta fazer uma lista infinita e depois não ter como comprar todos os presentes. Se pergunte quem são as pessoas mais especiais para você e que de fato faz sentido ganharem algo.

2. Faça um orçamento

Qual o valor que você tem, para comprar número X de produtos? Desta forma você poderá equilibrar os seus gastos e pensar em presentes que estejam no seu orçamento.

Preferencialmente, pague a vista, mas no caso de parcelar, prefira escolher o menor número de parcelas possíveis, para os presentes não se tornarem um problema financeiro para você.

3. Aposte em fazer você mesmo ou comprar lembrancinhas

Caso o orçamento não esteja dos maiores, você pode apostar em fazer você mesmo ou então comprar lembrancinhas para as pessoas especiais da sua vida. Aqui vale lembrar o gosto de cada um e caprichar nas escolhas.

4. Não deixe para comprar de última hora

O ideal é que você se programe para ir as compras o quanto antes, já que comprar em cima da hora pode significar preços mais caro e menos opções – principalmente porque você precisará comprar muitos itens em pouco tempo.

Cote com tranquilidade aproveite as promoções nas lojas que você passar. Aproveitar as promoções pode ser também uma excelente forma de economizar e conseguir seguir o seu orçamento a risca.