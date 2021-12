Diego Hypólito é confirmado no camarote do ‘BBB 22’, diz colunista

O “Big Brother Brasil” será uma edição de atletas? Após Pedro Scooby ser especulado para entrar na casa mais vigiada do Brasil, é a vez de Diego Hypólito ser confirmado no reality. Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, o famoso foi convidado para integrar o camarote.

Se tudo se confirmar, esse será o terceiro reality do ginasta. Em 2017 ele participou do “Super Chef”, do “Mais Você” de Ana Maria Braga, e mais recentemente, do “Show dos Famosos” no programa “Domingão com Huck”.

O “BBB 22” faz primeira apresentação em 17 de janeiro com apresentação de Tadeu Schmidt.