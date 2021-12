Discreto na vida pessoal, Erom Cordeiro posta foto ao lado do namorado: ‘Dia do casal’

Erom Cordeiro costuma ser discreto em relação à vida pessoal. O ator, porém, compartilhou, nesta quinta-feira, uma imagem onde surge ao lado do namorado, o também artista Rodrigo Bolzan. Na foto, os dois aparecem usando roupas escuras, num clique feito durante uma viagem do casal.

O registro foi, primeiro, publicado por Rodrigo, que participou de uma gincana das redes sociais: “Dia do casal. Poste uma foto antiga com o seu amor”. Em seguida, a foto escolhida por ele foi compartilhada também por Erom.

No último Dia dos Namorados, os dois dividiram com os fãs algumas imagens de aventuras do casal e também trocaram rápidas declarações de amor na web. Num dos registros, Rodrigo resumiu, referindo-se aos dois: “O amor”. Erom, então, respondeu: “Meu amô”.