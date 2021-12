DISYS Brasil divulga vagas mais requisitadas na empresa

Um ponto fora da curva. Assim pode ser definida a área de Tecnologia da Informação que, na contramão da crise econômica instaurada no Brasil com a pandemia da Covid-19, vem crescendo cada vez mais e gerando inúmeras oportunidades de emprego.

Só na DISYS Brasil, consultoria de TI focada na terceirização de serviços e outsourcing de integração, são mais de 180 vagas abertas em todo o país. Há posições 100% remotas, híbridas e também presenciais.

Vagas

Destaque para as seguintes oportunidades:

Desenvolvedor Mobile,

Desenvolvedor .NET,

Data Engineer,

Desenvolvedor FrontEnd (React, Vue, Angular),

Desenvolvedor Node,

Product Owner,

Scrum Master,

Analista de Testes Automatizados,

Desenvolvedor Java.

Você Pode Gostar Também:

Para se inscrever em uma das vagas, basta acessar o Portal de Carreiras da DISYS Brasil (https://brazil.disys.com/carreiras/), selecionar a vaga pretendida e cadastrar o seu currículo.

No site você também encontra os pré-requisitos de cada vaga, carga horária de trabalho, formato de contratação e de atuação. Vale lembrar que os processos seletivos continuam sendo realizados à distância.

Sobre a DISYS

A DISYS Brasil está no país desde 2006, como uma subsidiária integral da Digital Intelligence Systems Corporation, possui linhas de serviços estruturadas para atender como uma empresa de consultoria de TI focada na terceirização de serviços e outsourcing de integração junto ao negócio de seus clientes.

A base de clientes da DISYS é formada por corporações globais, pequenas e médias empresas, instituições educacionais e órgãos públicos.

Conta com escritórios nas capitais dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Saiba mais em: brazil.disys.com.

Fonte: Assessoria de Imprensa – DISYS Brasil.

E então, gostou da matéria? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: calendário de 2022 não deverá sofrer alterações, indica Governo.