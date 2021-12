DJ Ivis deixa palco após ser vaiado em show de Tarcisio do Acordeon

Após deixar a prisão acusado de agrediar a ex-mulher Pamella Holanda, DJ Ivis retornou aos palcos em uma participação no show de Tarcisio do Arcodeon, na ‘Noite do Piseiro’, em São Bernardo do Campo (SP). No entanto, a reação do público não foi das melhores.

O cantor não conseguiu terminar seu show, após ser vaido pelo público na noite deste sábado (4).

Gravações do momento em que DJ Ivis recebe as vaias circulam pelas redes sociais. Segundo relatos, ele logo deixou o palco com a reação negativa do público.

Pra ver: Tarcísio do Acordeon foi colocar o DJ Ivis no palco em um show ontem, e o público vaiou, tanto que ele saiu imediatamente. Que seja assim em todos os lugares, porque esse povo podre do piseiro vai continuar apoiando ele… pic.twitter.com/Gt7T8XNBdS — @fllp.???? (@Fellipe_HFF) December 5, 2021