DJ Marlboro processa Ludmilla por plágio, diz colunista

DJ Marlboro processou Ludmilla por plágio. A empresa Link Record Produções e Entretenimento, que pertence ao DJ, alega que a cantora plagiou a canção “Essa é a Minha Tara”, nas músicas “Vem Amor” e “Vem Amor Bate e Não Para”. As informações são da coluna de Ancelmo Goes, do O Globo.

Através de uma nota enviada para a coluna, a equipe da funkeira se manifestou sobre o processo e disse que Ludmilla se surpreendeu com a notícia, já que, ela alega ter sido convidada para a casa dele diversas vezes.

“Informamos que a cantora Ludmilla tomou ciência da referida ação judicial por meio da nota publicada na coluna do Ancelmo Gois, do jornal O Globo, desta terça-feira (14). O advogado da cantora já foi acionado para que sejam apurados os termos da ação, bem como se certificar da notificação mencionada à sua gravadora”, inicia a nota.

“Informamos ainda que a artista recebeu a notícia com surpresa, tendo em vista que Marlboro já fez contato diversas vezes com a equipe de Ludmilla, até mesmo para convidar cordialmente a cantora a fazer uma visita ao DJ, na residência do mesmo sem nunca ter citado o processo”, finaliza.