Do Instagram para sua casa: inspire-se na árvore de Natal dos famosos

Se você cansou da mesma árvore de Natal de todo ano e quer novas inspirações, que tal tentar reproduzir o que os famosos estão compartilhando nas redes sociais? No Instagram, muitos famosos já mostraram as suas árvores de Natal e o que não falta é exemplo para você se inspirar.

Ana Hickmann por exemplo, caprichou em uma árvore tradicional, com muitos enfeites em dourado, verde e branco, que deram um lindo tom natalino a sua enorme sala – que já virou meme! A apresentadora escolheu essas cores para a árvore de Natal por simbolizarem saúde e esperança.

Outra árvore de Natal que arrancou elogios dos seguidores e que você pode se inspirar e ter uma parecida em sua casa é a de Patrícia Poeta. Com muito vermelho – bem tradicional do Natal -, a árvore de Natal da apresentadora ainda tem bastante enfeites, incluindo faixas com mensagens em inglês.