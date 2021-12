Documentário sobre os ‘Palhaços do Rio Vermelho’ é lançado em festival internacional

Em 1986, no bairro do Rio Vermelho, nasceu uma moderna tradição pré-carnavalesca: os “Palhaços do Rio Vermelho”. O artista Ruy Santana percebeu que a rua não estava mais interessante para brincar o carnaval e a fantasia já tinha sido substituída por mortalhas e abadás. Assim surgiu um movimento cultural crescente e agregador, que evoca o mais simbólico e querido personagem circense para resgatar o lado poético da festa.

É nessa história que o documentário “Palhaços do Rio Vermelho – o curta” mergulha e acompanha o divertido e colorido desfile desse movimento cuja resistência e espontaneidade de participação dão o tom maior.

O filme levará às telas não só a festa, mas também tudo que acontece para a realização dela, destacando o encanto, a alegria e as emoções que centenas de palhaços provocam nos frequentadores do festejo. Um resgate da memória afetiva, do que esse símbolo icônico do circo representa, principalmente, no cotidiano de amadores e profissionais que muitas vezes tiram o sustento da reverência a esses seres míticos.

Com estreia na Mostra Competitiva Baiana do XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema, as exibições acontecem nos dias 7 e 8 de dezembro. Nesta terça-feira (7), às 18h na sala 02, com debate após sessão e, na quarta-feira (8), às 13h40 na sala 01 no Cine Metha – Glauber Rocha.