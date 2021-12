Domino’s Pizza abre nova unidade em Brotas

Salvador ganha mais uma unidade da Domino’s Pizza, dessa vez no bairro de Brotas. A loja, de mais de 300 metros quadrados, fica na Avenida Dom João VI, 579, a principal avenida de Brotas; bem em frente ao Banco do Brasil.

Com investimento superior a 1 milhão de reais, o novo empreendimento gera 20 empregos diretos e outros potenciais 30 indiretos, contando com toda a rede de logística para a entrega dos produtos. A engenharia do novo espaço foi assinada pela Agrupar, referência no mercado em lançamentos de grandes lojas como Centauro, Riachuelo, Marisa, Madero, entre outras; por todo o país.