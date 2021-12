Donos de carros deixam veículos abertos para facilitar a vida de ladrões; entenda

Um dos cuidados básicos ao estacionar o carro na rua é fechar as portas e a janela. No entanto, tem proprietários que preferem fazer diferente. Para moradores de Bay Area, tem sido menos prejudicial deixar os carros abertos, incluindo a mala.

Com frequentes arrombamentos de carros, os proprietários entenderam que é melhor deixá-los abertos para evitar que os vidros das janelas e as fechaduras seja danificados por criminosos, que estão se espalhando pela região.

Com a medida, o “trabalho” dos ladrões é facilitado, e além disso, os proprietários provam que não há nada de valor para ser furtado. “Imagine ter que limpar seu carro e deixá-lo aberto em público, só para que as pessoas não quebrem suas janelas. Oakland está triste, estamos com cara de bobo”, disse um morador.