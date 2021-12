Dose de reforço contra Covid está disponível na Central de Vacinação de Penedo

Secretaria de Saúde mantém trabalho diário de busca ativa para imunizar população

Decom PMP

Quem ainda não tomou a dose de reforço contra Covid-19 em Penedo, precisa concluir o processo de imunização contra a doença que causa sequelas e pode levar a óbito.

A campanha realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) disponibiliza o imunizante que salva vidas na Central de Vacinação e por meio do serviço de busca ativa, indo até a residência de pessoas impossibilitadas de se locomover.

Apesar da ampla assistência desenvolvida durante a gestão Crescendo Com Seu Povo, com mais de 83 mil doses de vacinas aplicadas na população, pouco mais de 4 mil pessoas tomaram a dose de reforço entre as 37 mil já vacinadas com a 2ª dose ou com a dose única em Penedo.

O prazo para receber a dose de reforço contra Covid-19 é de 4 meses, a partir da data da 2ª dose das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca. Quem tomou a dose única da Janssen está apto para concluir a imunização após 2 meses da aplicação.

Central de Vacinação

A conclusão do esquema vacinal está disponível na central que funciona no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro das 8h às 16 horas, de segunda a sábado, serviço que será suspenso na próxima sexta-feira, véspera do Ano Novo.

O atendimento ao público na Central de Vacinação será retomado no primeiro dia útil de 2022, segunda-feira, 03 de janeiro.

A assistência da SEMS Penedo também está aberta para pessoas que sequer tomaram a primeira dose contra Covid, homens e mulheres acima de 18 anos de idade que totalizam 7.671 pessoas ainda desprotegidas contra o coronavírus.

Morte por Covid

Estudos comprovam que a cada dez pessoas mortas por Covid-19, oito não tomaram a vacina que protege a pessoa imunizada e reduz a disseminação do coronavírus.

Induzidas por fake news ou falta de conhecimento mesmo, pessoas deixam de preservar a sua vida e das outras pessoas, inclusive por receio dos efeitos pós-vacina.

“É importante ressaltar que efeitos colaterais como febre, dor de cabeça, dores no corpo e vermelhidão no local da aplicação tendem a desaparecer em até 2 dias e que podem ser resolvidos com analgésicos e antitérmicos”, explica Dhayanna Oliveira, Coordenadora de Imunização da SEMS Penedo.

“A população precisa entender que a vacina é eficiente e o receio dos efeitos colaterais não pode ser maior do que o medo de contrair uma doença grave e causadora de uma pandemia em todo mundo”, acrescenta Dhayanna.

Qualquer dúvida sobre vacina contra Covid ou solicitação para atendimento domiciliar pode ser feito através do contato exclusivo para whatsapp (82) 99399-8360.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP