Dourado anuncia novas vagas temporárias para 2022

Janeiro nem começou ainda, mas a cidade de Dourado já anunciou novas vagas temporárias para 2022. As chances são ofertadas por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, que está localizado no interior de São Paulo.

Ao todo, são 60 postos de trabalho disponíveis para a colheita final da safra de laranja. As contratações são temporárias e valem até fevereiro de 2022. De acordo com o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), a safra de laranja foi estimada em 264,14 milhões de caixas.

Os profissionais selecionados atuarão nos cargos de encarregado de turma e colhedor, com uma jornada de trabalho de segunda-feira à sábado. Assim, para concorrer, é essencial ter disponibilidade e mais de 18 anos. A boa notícia é que não é obrigatório ter experiência em colheita e nem há exigência de escolaridade mínima.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão entrar em contato com o CRAS pelo telefone (16) 3345-3002 para obter mais informações. Ainda, é possível comparecer diretamente na unidade que fica localizada na Rua Elias Maluf, 301, no Jardim Primavera.

Caso o candidato seja selecionado para a entrevista, é importante ter em mãos os documentos de identificação, como RG, CPF, Cartão Cidadão ou Número do PIS, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e, por fim, Comprovante de Endereço (no nome do candidato).