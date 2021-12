Dupla armada rende motorista e assalta transporte coletivo

Dois homens assaltaram um transporte coletivo, na noite dessa quarta-feira (1), no município de Arapiraca, na região Agreste do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades da linha férrea, na rua Francisco Cavalcante, no bairro Primavera. Testemunhas relataram à PM que os suspeitos subiram no transporte coletivo e fingiram ser…

Dois homens assaltaram um transporte coletivo, na noite dessa quarta-feira (1), no município de Arapiraca, na região Agreste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades da linha férrea, na rua Francisco Cavalcante, no bairro Primavera.

Testemunhas relataram à PM que os suspeitos subiram no transporte coletivo e fingiram ser passageiros. Momentos depois, eles empunharam armas de fogo e anunciaram o assalto.

A dupla levou diversos pertences e dinheiro do motorista e de mais quatro passageiros que estavam no veículo. Após o crime, eles fugiram.

Uma guarnição realizou rondas pela região, mas não encontrou nenhum dos suspeitos.