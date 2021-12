Durante sessão, vereador diz que cães e gatos de rua podem virar comida do zoológico

O vereador Antônio Bezerra Franco (PSB), da cidade de Tucumã (PA), foi criticado depois que sugeriu o uso de cães e gatos em situação de rua como alimento de leões e onças em zoológico. De acordo com o site O Dia, a declaração foi dada no último dia 25 de novembro durante uma sessão ordinária sobre proteção animal.

“Quem tem animal, tem que cuidar. Cada qual cuida do seu animal. Os que estão na rua, uns caras passam de carreta, recolhem, fazem exames e levam pro zoológico. Acho que a cidade que tem mais gato no Brasil é aqui, Tucumã. Os caras colocam os gatinhos no lixão e vai espalhando pela cidade. Gato é muito pequeno, acho que não dá nem uma dentada pra um leão, mas quem tem seus cachorros tem que cuidar”, disse ele na câmara de vederadores.