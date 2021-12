Durante show, Wesley Safadão ri de frase que cita Mileide Mihaile; entenda

Parece que a moda de colocar uma mensagem na tela do celular durante um show virou tendência. Após acontecer com a dupla Jorge e Mateus, foi a vez de Wesley Safadão se divertir com o texto do fã em que Mileide Mihaile era citada.

“Wesley Safadão, me chama de Mileide e faz o pix”, diz a mensagem que é mostrada no celular. O texto referencia o valor da pensão que o cantor deposita para a ex-mulher. Os dois tiveram um filho juntos e após uma briga judicial foi feito um acordo entre o ex-casal.

Veja o vídeo do momento que dividiu opiniões na web: