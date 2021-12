Dynho e MC Gui vencem última prova de ‘A Fazenda’; veja roças formadas

Chegou a última semana de “A Fazenda 13” e já começou com prova decisiva para o futuro do reality rural. Dynho Alves e MC Gui venceram a dinâmica do último domingo (12), ganharam um carro e escolheram três peões para formar a roça junto com cada um.

A primeira roça que acontece nesta segunda-feira (13) será entre Aline Mineiro, Arcrebiano, Marina Ferrari e MC Gui, onde haverá uma dupla eliminação. A segunda roça ficará com Dynho Alves, Rico Melquiades, Solange Gomes e Sthe Matos, dois deles sairão na terça-feira (14).

Sobrarão dois peões de cada roça, que juntos irão para a grande final do reality show na quinta-feira (16).