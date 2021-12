A atuação no empreendedorismo através de um e-commerce é uma das formas mais populares de entrar no mercado. No entanto muitos empreendedores, por ausência de estratégias, acabam ficando aquém do seu potencial e fechando suas portas em pouco tempo.

e-commerce: a atuação estratégica no empreendedorismo

O e-commerce oferece diversas vantagens para o entrante no empreendedorismo. Primeiramente, o seu cliente já está na internet e o seu produto também. Por isso, atender ao seu público-alvo é uma obrigatoriedade estratégica que já está facilitada por conta do seu fluxo de oferta e demanda que se concentra na internet.

Internet: oportunidade ou desafio?

Entretanto, a internet também é um espaço muito concorrido. Sendo assim, independentemente do seu nicho de atuação, você deve direcionar o seu negócio para o seu público, atuando estrategicamente nos “bastidores”. Ou seja, todos os fluxos que corroboram a entrega que é feita ao cliente devem ser amparados desde o surgimento da empresa no mercado.



Sendo assim, faça um mapeamento das suas necessidades, considerando a sua ideia principal; a sua gestão; o fluxo do seu segmento de atuação e as ameaças não controláveis.

Análise Swot

Além disso, é importante que você tenha clareza sobre o que é controlável e o que pode ser reforçado como um ponto positivo dentro do seu negócio. Para que essa análise seja feita de forma aprofundada, sugerimos que você faça uso da Matriz Swot. Já que é uma análise estratégica, direcionada e objetiva que pode ser adaptada a diversos segmentos e portes empresariais.

Posteriormente à análise Swot, você deverá elaborar um plano de ação. Visto que você terá um diagnóstico da situação do mercado e da sua empresa. Para isso, você deve verificar a sua questão orçamentária, analisar a experiência do cliente e ter clareza sobre as metas da empresa. Assim sendo, a sua empresa poderá crescer de uma forma estratégica e amparar todos os fluxos internos, de maneira que a sua cultura seja repassada de acordo com a expansão do negócio.

Evite fluxos contraproducentes

Dessa maneira, você evitará um fluxo contraproducente de reinvestimentos orçamentários em projetos não resolutivos e gargalos por ausências de planos estratégicos.

Por isso, é muito importante que o empreendedor atue de maneira estratégica e considere os fatores inerentes ao seu segmento para que possa entrar no mercado e crescer em pouco tempo. Visto que o e-commerce permite que uma atuação nova no mercado se torne líder dentro de um determinado nicho, desde que a empresa ampare seus processos de maneira holística, dinâmica e estratégica.