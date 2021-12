é falso que Cadúnico deixou de ser exigência de entrada

Circula pelas redes sociais uma informação falsa que diz que a partir de agora o Governo Federal não vai mais cobrar o Cadúnico para quem quer entrar no vale-gás nacional. Essa não é uma informação verdadeira. Ao ver essa mensagem em qualquer rede social, é importante não compartilhar.

A mensagem em questão diz que o Governo Federal lançou um decreto aplicando novas regras para o recebimento do benefício em questão. Eles citam que a partir de agora a análise vai ser apenas através dos dados da renda per capita. Acontece, no entanto, que essa é uma informação enganosa.

O texto do projeto do Auxílio gás afirma que os usuários que querem fazer parte do programa precisam estar dentro do Cadúnico. Além disso, eles precisam ter uma renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui. E essa regra segue valendo normalmente.

O Governo Federal realmente lançou um decreto estipulando novas regras para o recebimento do benefício em questão. Mas eles não excluíram as anteriores. Então quem quiser fazer parte do novo projeto precisa de fato ter um cadastro ativo no Cadúnico, bem como uma renda per capita inferior a meio salário mínimo.

O Governo simplesmente fez questão de dar preferência para as pessoas que já estão no Auxílio Brasil. Além disso, eles também darão mais chances para indivíduos que, dentro deste grupo, estão com as rendas per capita mais baixas. Além disso, eles devem escolher famílias que tenham mais integrantes dentro de casa neste momento.



Você Pode Gostar Também:

O que é o auxílio gás

Para quem ainda não sabe, o auxílio gás nasceu de um projeto de autoria da Câmara dos Deputados. Os autores, aliás, são da bancada do PT, maior partido de oposição ao Governo do Presidente Jair Bolsonaro.

A ideia do projeto é fazer com que o Planalto ajude as pessoas em situação de vulnerabilidade a pagarem o botijão de gás por dois meses. Para isso, eles devem repassar pelo menos a metade do preço médio do item.

Quando os pagamentos começam

Pelo menos até a publicação deste artigo, o Governo Federal não tinha lançado nenhum tipo de calendário oficial do programa em questão. De qualquer forma, membros do Planalto garantem que os repasses devem começar agora em dezembro.

Segundo as informações do poder executivo, cerca de 5 milhões de brasileiros deverão receber esse dinheiro neste momento. A expectativa é que esse número aumente a partir do próximo ano. Mas não para muito além disso.

O que me impede de receber o vale-gás?

Quem não está no Cadúnico já sabe que não vai receber o vale-gás. De acordo com o Governo Federal, essa lista é a porta de entrada para o programa. Quem está lá não tem garantia de que vai receber, mas sabe que vai ter uma chance de entrar.

Outro ponto que impede o recebimento do benefício é a questão do limite de renda. Quem recebe mais do que meio salário mínimo de forma per capita também não pode pegar esse dinheiro. Pelo menos é isso o que se sabe até este momento.