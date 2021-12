é preciso se inscrever para receber o benefício? Entenda

O Governo Federal deve começar nesta segunda-feira (27) os pagamentos do vale-gás nacional. Pelo que se sabe até aqui, o novo programa social vai atender cerca de 5,5 milhões de pessoas. A ideia central do Palácio do Planalto é pagar pelo menos a metade do preço médio do botijão de gás de 13kg.

Essa informação não é mais uma novidade para ninguém. O que ainda não está claro para muita gente é a questão da inscrição nesse benefício em questão. Afinal de contas, vai ser preciso se inscrever para tentar entrar no projeto? O Governo Federal está enviando algum tipo de formulário para os cidadãos?

A resposta é não. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, não haverá nenhum tipo de processo de inscrição no vale-gás nacional. Para fazer a seleção, eles irão utilizar um sistema automatizado que analisa os dados das pessoas que estão no Cadúnico. Vai ser de lá que os usuários irão sair.

Nesse sentido, não há nada que se possa fazer para entrar no vale-gás a não ser atualizar os dados do Cadúnico. Vale lembrar também que mentir em documentos oficiais é crime previsto no Código Penal e pode dar até prisão em alguns casos. Além disso, essas mentiras podem atrapalhar até mesmo o processo de seleção.

Com essas informações, dá para dizer que o Governo não está enviando nenhum tipo de SMS, email, ou qualquer outra forma de comunicação para cadastros no vale-gás nacional. Se você receber alguma mensagem desse tipo, precisa ignorar. Isso porque há uma grande chance de se tratar de um golpe.

Vai ser portanto um sistema muito semelhante ao que acontece hoje com o Auxílio Brasil, por exemplo. O programa em questão também não abriu espaço para novas inscrições este ano. E nem pretende abrir também.

Assim como no vale-gás, o Governo vai analisar os dados do Cadúnico para decidir quem vai receber o Auxílio Brasil. De acordo com o Ministro da Cidadania, João Roma, cerca de 2 milhões de pessoas irão entrar no benefício.

Como saber se vou receber

Para saber se vai receber o vale-gás nacional o cidadão precisa prestar atenção nos seus apps oficiais do Caixa Tem e do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, os avisos de recebimentos irão sair por lá.

As pessoas que moram nas regiões atingidas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais deverão receber essa notícia primeiro. Os demais deverão saber disso apenas a partir do próximo ano. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

O que já se sabe sobre o vale-gás

Aos poucos, o Governo Federal vem divulgando alguns detalhes sobre o seu vale-gás. Nesta última semana, por exemplo, eles decidiram que os pagamentos irão começar em dezembro apenas para as pessoas que estão sofrendo com as chuvas na Bahia e em Minas Gerais.

Os outros grupos irão receber o benefício a partir de janeiro de 2022. Os valores irão variar de acordo com o preço médio do botijão de gás de 13kg. Para dezembro e janeiro o pagamento deverá ser de cerca de R$ 50.