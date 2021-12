É verão! Veja dicas de negócios para ganhar dinheiro na estação mais quente do ano

“Já pintou verão, calor no coração.

A festa vai começar!” Todo ano é assim, chega o verão e a canção Baianidade Nagô, composição de Evandro Elias Souza Rodrigues, invade as ruas da cidade. Dias quentes e iluminados, ensaios de blocos, encontros de artistas, praia, turismo e a expectativa para o carnaval fazem com que a estação mais esperada do ano ganhe um tom ainda mais envolvente quando se fala de Salvador. Mas para quem pensa que o verão é só lazer, se engana. Dados da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), revelaram que em 2019, 6 milhões de turistas movimentaram cerca de 6 bilhões de reais no estado, gerando emprego, renda e oportunidades de negócios para quem soube aproveitar bem as oportunidades do verão. Segundo o Sebrae/SC, a criação de negócios sazonais – como no verão por exemplo -, permite ao pequeno empresário a possibilidade de aumentar a renda anual com menor investimento e se especializando em um negócio temporário, o que, por consequência, diminui os riscos de “quebras” e aumenta a possibilidade de novas oportunidades surgirem. Pensando no aquecimento da economia, após um ano cheio de incertezas, listei algumas dicas de negócios que podem fazer a diferença na sua estação e ainda te ajudar a capitalizar nos próximos meses. Confere comigo:

Aulas de esportes ao ar livre ou exercícios físicos em ambientes abertos

Você é profissional de educação física e está pensando em aumentar a renda no verão? Vale investir em atividades em praias, parques e até na rua, aproveitando o clima do verão.

Nesta época do ano, o que as crianças mais desejam é poder brincar na rua, em condomínios e áreas abertas. Que tal oferecer o serviço de recreação para os pequenos? Um dinheiro extra para você, uma diversão para as crianças e uma distração para os pais.

Hospedagem de pets em domicílio

Já pensou em transformar o seu apartamento ou a sua casa em hotel para pets? Claro que é preciso preparar o ambiente para oferecer conforto e segurança, mas em uma época em que muita gente viaja, ter alguém de confiança para cuidar dos seus animaizinhos pode ser uma boa possibilidade de renda.

Lanches e refeições saudáveis

Na época em que muita gente decide fazer regime, apostar na comercialização de alimentos saudáveis pode ser uma boa oportunidade de negócio. Aposte em itens frescos, de fácil consumo e saborosos!

Loja virtual de moda praia, fitness e acessórios

Para aproveitar as praias e piscinas no verão, muita gente decide renovar o guarda-roupa. Afinal, nada de repetir as peças da última temporada. Pensando nelas, uma loja virtual, ou até mesmo um bom perfil no Instagram, pode colocar você como o(a) empresário(a) de sucesso da estação.

Percebeu as oportunidades?

É aquela velha regra: enquanto uns se divertem, outros fazem dinheiro. Como eu sei que a sua intenção aqui é aproveitar as oportunidades, sei que vem coisa boa por aí. Aproveita então que a estação mais quente do ano já começou e me diz quais os seus próximos passos para se destacar no mercado. Quero compartilhar contigo essas experiências. Afinal, já pintou verão!