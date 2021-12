O Banco Central do Brasil (BCB) divulgou uma análise atualizada sobre a economia nacional, feita pelo Comitê de Política Monetária (Copom), considerando o cenário econômico atual e os fatores que impactam nas projeções oficiais.

Copom: balanço de riscos para o cenário econômico nacional

Quanto ao balanço de riscos, o Comitê de Política Monetária (Copom) ponderou que o risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, derivado dos desenvolvimentos no cenário fiscal, indica que há viés altista para as projeções do seu cenário básico.

Economia: projeções inflacionárias acima da meta para 2022 e 2023

De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), como consequência, o Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que, considerado esse viés devido à assimetria de riscos, suas projeções se encontram acima da meta tanto para 2022 como para 2023. Diante desse resultado, o Copom concluiu que o ciclo de aperto monetário deverá ser mais contracionista do que o utilizado no cenário básico por todo o horizonte relevante.

Comparação de cenários e análises de riscos

A seguir, o Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou o ritmo apropriado de elevação dos juros. Para tal, analisou suas projeções de inflação utilizando simulações com trajetórias de política monetária com diferentes taxas terminais, sob diversos cenários alternativos.

O Comitê de Política Monetária (Copom) também comparou cenários envolvendo ritmos de ajuste maiores do que o de 1,50 ponto percentual com cenários em que a taxa de juros permanece elevada por período mais longo do que a implícita no cenário básico.

Ajustes econômicos para o cenário atual

De acordo com o site oficial do Banco Central do Brasil, com base nesses resultados, os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) debateram a estratégia mais apropriada. Concluiu-se que o ritmo de ajuste de 1,50 ponto percentual, neste momento, é adequado para atingir, ao longo do ciclo de aperto monetário, um patamar suficientemente contracionista para não somente garantir a convergência da inflação ao longo do horizonte relevante, mas também consolidar a ancoragem das expectativas de prazos mais longos.

Acompanhe as decisões do Copom através do site oficial do Banco Central do Brasil (BCB)

É possível acessar essas informações na íntegra através do site oficial do Banco Central do Brasil (BCB). Os dados expostos acima foram divulgados na data desta publicação (14 de dezembro de 2021), porém, o Banco Central do Brasil (BCB) disponibiliza as atas anteriores sobre os pontos abordados nas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), sendo um acompanhamento importante para o cidadão de forma abrangente, de forma que eleva o seu conhecimento sobre a economia e os impactos da inflação na sua rotina.