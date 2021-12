Ela cresceu! Larissa Manoela fala como foi fazer cena de sexo pela 1ª vez em filme

A atriz Larissa Manoela, que ganhou o coração do público infantil com novelas como Carrossel e Cumplices de um Resgate vive uma nova fase. Em seu novo momento protagonizará Lulli, o novo filme da Netflix, que tem estreia para o dia 26 de dezembro. Vivendo uma estudante de medicina que adquire a habilidade de ouvir pensamentos após contato com radiação.

Em entrevista a Quem, Larissa contou sobre as dificuldades de interpretar uma personagem madura e de ser reconhecida por um novo público. “Eu me senti muito segura para fazer a cena. Já tinha trabalhado com a equipe. Teve carinho e cuidado para lidar com a cena — diria que não é sexual e, sim, sensual. Foi a minha primeira vez no set e tive um parceiro muito gente boa. É importante a gente falar sobre isso. Afinal, também estou crescendo. Para mim, nunca foi um tabu, mas para boa parte da sociedade ainda é”, contou a atriz.