É muito comum que candidatos competitivos não consigam elaborar um currículo que seja coerente com a sua capacidade profissional e, infelizmente, não recebam o devido convite para uma entrevista de emprego compatível com a sua objetividade de carreira.

Elabore um currículo competitivo e atrativo

Independentemente se o profissional possuir muitas experiências aleatórias ou se trabalhou por muitos anos numa mesma empresa, a identificação com o processo de construção do currículo pode ocorrer mediante a mesma dificuldade em expor suas habilidades e competências de modo atrativo.

O currículo é uma ferramenta de gestão e uma vitrine profissional

Sendo assim, é importante para você, como candidato, conceituar o currículo como uma ferramenta de gestão e uma vitrine profissional. Já que você está expondo, ainda que minimamente, os pontos atrativos quanto à sua trajetória profissional.



Portanto, como o seu currículo é um documento que deve chamar a atenção do profissional de recrutamento e seleção, você deve inserir informações atualizadas, sucintas e direcionadas.

A visualização do documento é um ponto de atenção

Por isso, a imagem do currículo como um documento deve ser um ponto relevante para o candidato. Sendo assim, verifique a maneira como você descreve as informações; analise a visualização do documento; não destaque o seu currículo negativamente através de letras muito grandes, por exemplo; tente não deixar o currículo extenso, no máximo duas páginas, de forma geral.

Pontue os fatos importantes na descrição de sua trajetória profissional

Lembre-se de que o currículo precisa atrair o seu selecionador para que se faça uma entrevista de emprego. Por isso, não relate uma história completa na descrição da sua trajetória profissional, dificilmente esse relato será lido e, principalmente, entendido.

Sendo assim, na descrição de sua trajetória profissional você deve pontuar suas principais ações em seus empregos anteriores, ou seja, descreva sobre os seus resultados, melhorias e implementações de maneira que você receba o convite para explorar tais pontos.

Coloque as informações em ordem cronológica inversa

Além disso, não menos importante, tanto na descrição de sua carreira profissional como acadêmica, você deve colocar as informações em ordem cronológica inversa. Ou seja, priorize os fatos mais atuais.

Atualize o LinkedIn

Assim sendo, os dados pessoais devem estar sempre atualizados e é muito importante que você faça uma revisão ortográfica. Por fim, mantenha atualizada a sua plataforma online do LinkedIn.

Certamente esses são pontos de grande valia para que você aumente a visibilidade do seu currículo como um documento que está direcionado a sua carreira profissional.