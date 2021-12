Ele está de volta! Paulinho acerta retorno ao Corinthians e vestirá camisa 15

O volante Paulinho voltará a vestir a camisa do Corinthians. Apesar de Renato Augusto ceder a camisa 8, o novo reforço optou por outro número nesse segundo momento no Timão. Em publicação nas redes sociais, o atleta anunciou que jogará com o número 15. “Minha primeira passagem pelo Corinthians e pela seleção brasileira foi com o número 15, então esse é o motivo”.

O atleta também aproveitou para mandar o primeiro recado para a torcida na sua volta ao clube. “Fala, Fiel, Paulinho falando aqui. O guerreiro está de volta, ano que vem o bicho vai pegar. Conto com a presença de vocês e vamos que vamos”, prometeu.

Paulinho acertou um vínculo de dois anos com o Corinthians. Ele estava sem clube desde a sua rápida passagem pelo futebol da Arábia Saudita, no Al-Ahli. Portanto, ele se tornou o quinto nome importante contratado pelo Timão ao longo de 2021. Ainda durante a temporada, a diretoria promoveu as chegadas dos atacantes Willian e Roger Guedes, além dos meias Giuliano e Renato Augusto.

Anteriormente, Paulinho disputou 167 confrontos e balançou as redes adversárias em 34 oportunidades nas temporadas 2010, 2011, 2012 e 2013. Nesse período, ele foi um dos destaques do clube na conquista inédita da Libertadores. Paulinho também comemorou os títulos da Libertadores e do Mundial, bem como do Brasileirão em 2011 e do Paulista dois anos depois.

Em 2013, o volante acabou se transferindo para o futebol inglês, defendendo o Tottenham. Posteriormente, Paulinho foi para o futebol chinês e até acumulou uma passagem pelo Barcelona, da Espanha. Agora, o jogador volta para ‘casa’, visando conquistar novos títulos e marcar novamente a história do Timão.

A primeira oportunidade para mostrar que ainda tem ‘lenha para queimar’ será no Campeonato Paulista. A competição, que começará no final de janeiro, foi conquistada pelo Coringão pela última vez em 2019. Com o time reforçado, a torcida tem tudo para se animar a realizar apostas de futebol em uma plataforma confiável, como é o caso da Apostaquente.

Com uma plataforma intuitiva e suporte ao usuário em português, a casa de apostas está se tornando cada vez mais relevante e adaptada ao mercado do Brasil, como mostrou o portal iGaming Brazil: “Apostaquente e PIX: saques e depósitos mais rápidos no mercado brasileiro”.