Eliminadynhos: Sthe Matos e Dynho Alves e são eliminados de ‘A Fazenda 13’

Dynho Alves e Sthe Matos foram os dois eliminados da última terça-feira (14). O funkeiro bateu o recorde de rejeição da temporada com apenas 1,89% dos votos, enquanto a baiana conseguiu 10,45%.

Os dois entraram compromissados com Victor Igoh e MC Mirella e saem solteiros do reality rural. Os términos e polêmicas dentro e fora do confinamento não pegaram bem para o público que decidiu eliminar os dois de vez.

Rico Melquiades e Solange Gomes se juntaram aos já finalistas Bil Araújo e Marina Ferrari para a disputa final pelo prêmio de R$1,5 milhão. O vencedor ou vencedora do reality será anunciado na quinta-feira (16).

Veja o momento da eliminação: