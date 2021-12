Em clima de Natal: confira os filmes da Sessão da Tarde desta semana

Prepara a pipoca porque tem programação especial com filmes de Natal na Sessão da Tarde, da TV Globo. Essa é uma ótima oportunidade de rever clássicos natalinos. Confira:

Tom Hanks e o diretor Robert Zemeckis se reúnem para “O Expresso Polar”, uma aventura inspirada no livro infantil de Chris Van Allsburg. Quando um menino cheio de dúvidas pega uma extraordinária carona para o Polo Norte, ele embarca em uma jornada de autodescobrimento que mostra a ele que a maravilha da vida nunca desaparece para aqueles que acreditam.

Uma inesperada nevasca na véspera do Natal obriga o fechamento de um aeroporto prejudicando os planos de todos os passageiros. Entre eles estão dois irmãos a caminho da casa do pai. Eles aguardam na área especial para menores desacompanhados com dezenas de outras crianças. Entediados, decidem sair da área segura e deixam os responsáveis enlouquecidos atrás deles.