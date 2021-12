Em meio às chuvas na Bahia, Gabigol e João Guilherme curtem férias em Barra Grande

As fortes chuvas na Bahia não afastaram os famosos que desejam passar a virada no ano em solos baianos. Gabigol e João Guilherme são exemplos que compartilharam nas redes sociais o destino de suas férias: Barra Grande, na Península de Maraú.

O jogador passou o domingo (26) no lugar e postou algumas fotos em sua conta do Instagram, onde aparece com alguns amigos e sua irmã, Dhiovanna Barbosa. Já o ator, apareceu em uma festa na madrugada desta segunda-feira (27). “Cheguei em Barra Grande, aqui estou, uma put*a viagem longa […] Tem muita gente que vocês conhecem aqui, eu vou apresentar amanhã ou hoje se eu tiver condições”, disse nos stories.

Apesar de Maraú não estar entre as localidades em situação de emergência, fortes chuvas atingiram a península. Um dos pontos turísticos da região, a Cachoeira de Tremembé, teve seu volume de água aumentado.

Cidades mais próximas como Coaraci (150 km de distância) estão na lista do Governo de municípios em situação de emergência.