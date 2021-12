Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Celestina promete vingança contra Tonico: ‘Matou Nino’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Celestina (Bel Kutner) reconhecerá o corpo de Nino (Rafaelle Casuccio) e armará um verdadeiro barraco ao flagrar Tonico Rocha (Alexandre Nero). As cenas estão previstas para irem ao ar no sábado (1).

Na companhia de Vitória (Maria Clara Gueiros), a amiga da imperatriz verá uma movimentação suspeita em frente ao jornal, ao entrar no local ela saberá da morte do amado. Borges (Danilo Dal Farra) dirá que ele foi assaltado e depois morto. “Nino! Não! O que fizeram com você, meu amor? Nino!”, se desesperará ela. Alguém entrou para assaltar o jornal, e Nino acabou sendo morto”, falará o delegado.

O verdadeiro assassino, Tonico Rocha, aparecerá no local e fingirá surpresa para manter a farsa. “Que diacho está acontecendo aqui, Borges? Nino? O quê?”, questionará no momento. Celestina descerá do salto e vai partir para cima do vilão. “Foi você! Foi ele, delegado”, gritará. “Foi ele quem matou o Nino. Assassino!”, completará. “Oxe! Por que eu faria isso? Está doida!”, rebaterá ele como cinismo.

“A dama está alterada, também fui vítima… Olha para isso… O cofre… Foi assalto?!”, dirá mantendo a farsa. “A baronesa não está falando coisa com coisa. Eu sequer estava na cidade ontem. Vou relevar sua histeria em consideração a este grande amigo”, continuará. Celestina dará um tapa na cara do carrasco e jurará vingança. “Você vai me pagar, Tonico. Vai me pagar! Eu vou acabar com você”, dirá.

“Coitada, está delirando. Delegado, trate de descobrir quem foi o desnaturado que acabou com a raça do meu grande amigo…”, debochará Tonico após o tapa.