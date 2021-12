Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Tonico fica obcecado com bebê de Dolores: ‘Só minha’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Tonico (Alexandre Nero) ficará obcecado pela filha de Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa). “Você é minha, só minha”, dirá o vilão após sequestrá-la.

Após seu ex-assessor voltar com vida da queda no precipício e sua esposa conseguir fugir do sanatório onde foi internada, o crápula levará a criança para um local afastado no campo, onde a visitará com frequência. “Sentiu minha falta? Eu também! Estava doido de saudade dessa bochechinha, desses zóinho”, dirá ao vê-la.

“Ela está mamando, Lucinda?”, perguntará ele. “Ai de você se não cuidar dela!”, ameaçará Tonico para a mãe de leite. “Minha princesinha é tudo para mim, nunca vai me deixar. Você é minha, só minha! Tem coisinha mais linda?”, falará para a bebê.

Vivos e juntos, Nélio e Dolores farão de tudo para descobrir o paradeiro de Mercedes e iniciarão uma verdadeira caçada para recuperar a filha das mãos do crápula.