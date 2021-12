Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Tonico força Zayla a se prostituir: ‘Queria ver de perto’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Tonico Rocha (Alexandre Nero) colocará sua vingança em ação após descobrir que Zayla (Heslaine Vieira) foi capturada. “(Vai) servir a todos os soldados”, dirá Borges (Danilo Dal Farra) ao revelar os planos para a moça.

Para se vingar de Luísa (Mariana Ximenes), o delegado irá ordenar o sequestro de Justina (Cinnara Leal), mas Zayla estará no caminho entre a amiga da condessa e os sequestradores. As duas serão pegas para virarem prostitutas na Guerra do Paraguai.

O próprio Borges é quem vai levar as notícias para Tonico. O vilão é o grande responsável pela contratação dos traficantes que roubaram as duas. “Recebi o dinheiro pelas negras que capturei para serem vendidas como escravas. Aquela Justina, que trabalha para a condessa, foi junto. E a Zayla também. Agora elas vão ser chinocas (prostitutas) na Guerra do Paraguai. Vão servir a todos os soldados”, dirá ele para o político.

“Isso eu queria ver de perto. A Justina já não é mais mocinha, mas ainda dá um caldo. Agora a Zayla, fogosa do jeito que é, vai ficar famosa na guerra”, responderá Tonico sem nenhum remorso.