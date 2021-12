Em ‘O Clone’, Jade e Lucas têm recaída e ela conta segredo do passado; saiba qual

Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) irão se entregar um ao outro sem pensar nas consequências. A recaída irá acontecer logo após uma conversa entre os dois em que a mocinha deixará o local com ele aos prantos.

Tempos depois, na noite de natal ela decidirá ir para a praia de noite e vai encontrar o amado no local. “A Jade ainda não chegou no hotel, eu fico sempre preocupada dela pegar táxi sozinha”, dirá Latiffa (Letícia Sabatella) preocupada com a prima. “Ah, vamos dar um pouco mais de tempo, quem sabe ela não pegou trânsito”, falará Ali (Stênio Garcia).

Acontece que ela já estará na cama com o ricaço após relembrarem os velhos tempos como amantes. “Que loucura, eu não podia estar aqui, Lucas. Eu não sei como foi acontecer tudo isso, eu estava fora de mim. Se ligam lá pro meu hotel, descobrem que… Alá, eu tô perdida. Porque eu não fiquei na casa de Latiffa, porque eu não tomei remédio e fui dormir?”, dirá ela desesperada.

“Não, Jade, olha… Eu pensei que nunca mais fosse encontrar a minha Jade, a Jade do Marrocos, aquela que fugia pra se encontrar comigo. Quando eu te encontrei hoje a tarde, por um momento eu pensei que foi tudo imaginação da minha cabeça, que a Jade que eu amei era só uma fantasia do adolescente que eu era”, desabafará ele.

Os dois conversarão sobre suas mudanças de postura com o passar do tempo. “E eu que pensei que você estava me tratando como se eu fosse mais uma aventura”, falará. “Nunca ia tratar você como se fosse outra aventura. Você lembra que um dia te falei que o Lucas que você teve mulher nenhuma vai ter, que é só seu?”, se declarará ele.

Segredo do passado

Após as trocas de carícias e declarações, Jade falará sobre um segredo que guardou durante décadas: o motivo de seu afastamento de Lucas. “Eu tive medo que Said matasse você, ele jurou que matava. Naquela noite que ele saiu armado atrás de você, eu fiz uma promessa, eu prometi pra Alá que eu nunca mais chegava perto de você, que eu nunca mais nem olhava para você se ele desviasse você dos olhos de Said e ele desviou”, contará ela que deixará o mocinho chocado com a informação.

“Eu não vou mais deixar você, eu não te deixo mais. Uma vez você falou pra mim que nada acontece por acaso, não é por acaso que a gente se encontrou depois de tantos anos depois”, dirá ele. “Eu estou muito confusa, Lucas, muito confusa com tudo isso que aconteceu, eu só quero ir embora”, falará Jade.

Não, fica, você não vai pra sua casa e eu não vou pra minha. Vamos fazer uma coisa que a gente já devia ter feito há muito tempo, a gente já adiou demais”, falará o empresário esperando que sua amada faça o mesmo.