Em ‘O Clone’, Jade se humilhará para Said em troca de maternidade; entenda

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) se humilhará pelo perdão de Said (Dalton Vigh), a mocinha implorará para o marido a aceitar de volta e deixá-la cuidar da filha do casal, Khadija.

Tudo começará após ela conseguir o tão sonhado divórcio, mas descobrir que está grávida do marido. A cultura mulçumana, nesses casos, cede os direitos da criança para o pai e não para a mãe, nisso a mocinha se desesperará ao saber que poderá nunca mais ver a filha.

Junto com Zoraide (Jandira Martini) ela elaborará um plano para sabotar a nova pretendente de Said e arruinar a nova chance de casamento do ricaço. Logo após, ela fugirá com a criança para chamar a atenção do ex-marido e conseguir conversar com ele.

Furioso ele encontrará uma Jade indefesa e se humilhando pelo seu perdão. “Me perdoa Said. Me aceita de volta. Eu só quero minha filha. Prometo que serei a melhor esposa, só não tira a minha filha de mim”, dirá ela aos prantos.