Em ‘O Clone’, Jura desaprova namoro de Xande com Mel e segurança explode: ‘O que é isso?’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Xande (Marcello Novaes) e Mel (Débora Falabella) estarão cada vez mais apaixonado, porém terão que mover céus e terras para viver o amor. O segurança ficará revoltado ao descobrir que sua mãe, Jura (Solange Couto) também está contra o casal.

Ao chegar em casa, o rapaz encontrará um clima tenso e questionará: “O que está acontecendo?”. “Estou dizendo para o Miro (Raul Gazolla) que eu não gosto desse seu namoro. Eu sou contra isso“, disparará ela sem papas na língua.

“Mãe, peraí, o que é isso? Quando uma coisa começa a dar certo por um lado, você encrenca pelo outro?“, rebaterá Xande irritado. Sua mãe então, lembrará do vexame que eles passaram no jantar de oficialização do romance para a mãe de Mel.

“Eu não criei filho para sofrer desfeita de ninguém! Por isso eu sei que esse troço não vai dar certo! Não adianta, meu filho. Não vai dar certo o namoro com essa menina! Larga isso de mão“, finalizará Jura.