Em ‘O Clone’, Leônidas comunica fuga de Lucas e Maysa vai para cima: ‘Já aguentei demais’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, o clima vai ficar pesado na mansão de Leônidas (Reginaldo Faria). O ricaço irá comunicar a fuga de Lucas (Murilo Benício) para o Marrocos e Maysa (Daniela Escobar) surtará com o sogro.

Tudo começará após o empresário descobrir a viagem do filho para o exterior a fim de encontrar Jade (Giovanna Antonelli). Ele passará mal ao receber a notícia e irá descontar na nora. Teu marido, o irresponsável do teu marido foi embora atrás daquela mulher”, dirá. “O Lucas… Como é que é?”, perguntará. “Foi pro Marrocos, pro Marrocos! Disse que vai se casar com ela”, responderá.

“Me deixa, me deixa que eu não preciso do apoio de ninguém. Eu já aguentei demais as loucuras de vocês todos”, dirá Maysa. “Você se volta contra mim? É contra mim que você se volta?”, gritará o ricaço. “O senhor melhor do que ninguém sabe o que eu já aturei do seu filho por causa dessa mulher e, mesmo assim, traz ela e o marido pra dentro da minha casa”, rebaterá ela.

Leônidas perguntará o motivo dela ter incentivado o jantar se não queria a rival na casa. “Eu queria lhe agradar, eu passei a vida inteira tentando agradar vocês todos, tentando me adaptar ao jeito de vocês. Eu nunca fiz parte dessa família de verdade, o senhor queria que eu ficasse por causa da sua neta e não por causa de mim”, esbravejará Maysa.

“Vocês usaram a Mel pra me manipular, faziam eu me sentir culpada dizendo que se eu me separasse fazia mal a ela, que ela já não era uma criança comum, não era isso que vocês me diziam?”, finalizará ela que sairá chorando para seu quarto.