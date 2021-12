Em ‘O Clone’, Lucas faz descoberta sobre marido de Jade e seu pai; saiba qual

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Lucas (Murilo Benício) ficará em alerta com os passos de seu pai, Leônidas (Reginaldo Faria), que pode estar envolvido com Said (Dalton Vigh).

Tudo começará após o ricaço pedir para Tavinho (Victor Fasano) um levantamento para saber quem são os negociadores da empresa de seu pai. As desconfianças aumentam após descobrir que um dos empresários do exterior estará no Brasil em alguns dias.

“Eu já estou com as informações que você pediu sobre o árabe. Ele vem com a esposa e com a filha. O nome da esposa é Jade”, dirá Tavinho. “Jade?”, perguntará ele incrédulo.

“Você conhece essas pessoas?”, questionará o profissional. “Não”, mentirá ele. “Você andou pelo Marrocos, não foi?”, lembrará o amigo. “É, mas eu nunca conheci ninguém desse ramo”, encerrará ele abalado.