Em ‘O Clone’, Maysa planeja vingança contra Jade e se encontra com Said

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Maysa (Daniela Escobar) começará a colocar em prática seu plano de vingança contra Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício).

A vilã não irá suportar a convivência com a muçulmana e decidirá partir para cima de Said (Dalton Vigh). Ela será chamada para um jantar na casa do ricaço e irá mesmo contra sua vontade de rever a ex-amante de seu marido.

Mas antes, irá até o hotel onde ele está hospedado para esbarrar com ele propositalmente. “Desculpa, que desastre”, dirá. “Perdão, eu é que fui desastrado. Eu estou um pouco apressado e, como se diz na minha terra, a pressa não ajuda ninguém a chegar primeiro”, responderá. “É verdade, mas propicia coisas assim, inesperadas… Se é que você acredita no inesperado. Eu acho que nada acontece por acaso”, rebaterá ela.

Said a convidará para tomar um drink como forma de desculpa, mas ela rejeitará. “Eu adoraria um drink, mas…É tarde, me causaria problemas. Fica para um outro dia, se acontecer outro inesperado”, dirá fazendo charme. “Engraçado, eu não conheço você?”, dirá ele. “Eu adoraria um drink, mas…É tarde, me causaria problemas. Fica para um outro dia, se acontecer outro inesperado”, falará ao sair do lugar.

Mais tarde, ela explicará seu plano para a amiga Lidiane (Beth Goulart). “Maysa, você é louca! Como é que você teve coragem? Ele não reconheceu você não?”, rebaterá a colega.

“Ainda bem que não! No final ele já estava um pouco desconfiado, sim, tentando se lembrar de onde já tinha me visto antes, mas eu saí antes pra não dar tempo mesmo pra ele me reconhecer”, dirá Maysa.

Agora a vilã estará contando os minutos para chegar no jantar e dar de cara com o ricaço novamente. “Mas e daí, vai fazer o quê? Por que você fez isso?”, perguntará Lidiane. “Lidiane, você não tem malícia mesmo, não é?”, finalizará a vilã.