Em ‘O Clone’, Said arma plano maquiavélico contra Jade: ‘O que sentiu?’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) armará um plano maquiavélico para poder testar a fidelidade de Jade (Giovanna Antonelli). O ricaço levará a esposa para uma festa na mansão dos Ferraz, sem ela desconfiar.

Com o plano ele irá colocar a mocinha de frente com sua paixão, Lucas (Murilo Benício). O encontro acontecerá após 20 anos, já que a trama terá sofrido uma passagem de tempo. Após ver o amado tão perto depois de tanto tempo, ela irá desabafar com Zoraide (Jandira Martini) sobre o que sentiu.

“Lembrei do que você falou, Zoraide: que eu ia encontrar com ele quando passado e futuro se cruzassem. E foi mesmo! Ele mudou tanto, mas mesmo assim era aquele Lucas, sabe?”, dirá Jade que desligará rapidamente o telefone quando perceber que seu marido chegou no local.

“Pensei que ainda estava dormindo”, questionará ela. “E ontem?”, perguntará ele com deboche. “Ontem o que?”, se fingirá de desentendida. “O que você sentiu quando olhou para ele?”, dirá Said ao se referir ao encontro de Jade e Lucas.

“Nada!”, responderá. “Nada? Nada não pode ser”, falará Said. “Senti que você pensa mais nele do que eu, Said. Porque para mim essa história passou. Para você é que não. Não faça mais força para trazer essa história de volta. Ela acabou”, responderá Jade sem paciência para o marido.

A mocinha sofrerá após o encontro com seu amado e Said se sentirá ameaçado pelo brasileiro, visto que, seu plano mostrou a fragilidade de sua esposa.