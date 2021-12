Em ‘O Clone’, Said faz pedido para Jade e Zoraide se desespera; entenda

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) fará uma proposta para Jade (Giovanna Antonelli), mas é Zoraide (Jandira Martini) que se ligará nas reais intenções do ricaço e ficará desesperada pela sua amiga.

Após ser convidada pelo marido para o acompanhar em uma viagem para o Brasil, Jade conversará com sua confidente. “Eu quero estar muito bonita no Brasil”, dirá. “Estou tão insegura com essa viagem. Quando a gente está insegura, é bom que se sinta bonita. Parece besteira, mas a gente fica mais dona das situações quase se sente bonita”, desabafará.

“Que Alá permita que você não encontre Lucas (Murilo Benício)”, dirá Zoraide já pressentindo. “Vai ser difícil, vai ser muito difícil, pois todas essas empresas que estão interessadas nos hotéis de Said sempre oferecem jantares”, explicará a mocinha.

“Assim como você quer evitar encontrar Lucas, talvez ele também queria evitar encontrar você”, defenderá a confidente que ficará reflexiva.