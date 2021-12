Em ‘O Clone’, Said humilha Jade e coloca vingança em ação: ‘Quero que você assista!’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) seguirá sem paz após pedir o divórcio para Said (Dalton Vigh). O empresário torrará a paciência da mocinha e colocará em plano sua vingança contra a amada.

“Por que você faz isso? Está me atingindo, mas está fazendo mal a você também”, dirá ela após ele afirmar que só dará a resposta sobre o divórcio após seu segundo casamento. “Eu quero que você assista! Eu quero você lá do meu lado durante a cerimônia, quero que você dance no meu casamento”, dirá o ricaço que pretende humilhar Jade na frente de todos.

Como resposta para a traição da esposa, que se vestiu de odalisca para dançar para Lucas (Murilo Benício), ele exigirá que ela dance no casamento. “Vai dançar pra mim e pra minha esposa também”, dirá firme na decisão. Jade deixará o local frustrada, mas Said não perderá a pose de vingativo.

Algumas cenas depois, Jade estará conversando com Zoraide quando ele chega no cômodo com uma caixa. Ele abrirá e mostrará uma joia para a governanta. “Que riqueza”, dirá ela. Ele questionará a Jade se ela gostou, a esposa responderá que é linda.

“Comprei para a minha noiva. Falam que ela é muito bonita, vai ser a mulher mais enfeitada do Marrocos”, provocará Said que encarnará uma criança de quinta-série no tratamento com a amada. A mocinha olhará para Zoraide com desdém, notando a mudança de comportamento dele.