Em ‘O Clone’, Said se revolta com Ali e abre o jogo sobre segundo casamento : ‘Me traiu’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) vai colocar Ali (Stênio Garcia) contra a parede e revelar sua intenção real acerca de seu segundo casamento.

Tudo começará após o ricaço flagrar a esposa com roupa de odalisca depois dela se encontrar com Lucas (Murilo Benício). “Alá ilumine você, que te dê muita sabedoria para fazer a coisa certa. Você não é uma pessoa ruim, mas o sofrimento está fazendo você agir de um jeito que não está de acordo com a sua natureza”, dirá Ali.

Após conversarem sem chegar em nenhum lugar, Said fará uma pergunta direta para ele. “Me responda em nome de Alá: o senhor sabe que ela me traiu naquele dia que ela apareceu aqui vestida com aquela roupa de dança?”, disparará.

“Eu não vi nada, eu não vi, a gente só sabe o que viu. Eu não vou difamar uma pessoa que está negando se eu não vi e nem tenho quatro testemunhas que tenham visto”, dirá o senhor sabiamente se esquivando da pergunta. “Não se pode condenar uma pessoa apenas baseado na desconfiança. E você, cuidado, não vá condenar essa moça, a Ranya. Já que você se casou com ela, procure se harmonizar, se dar bem com ela, torná-la feliz”, continuará ele.

“Eu já falei pras duas que tudo vai ser como manda o livro sagrado, que tudo vai ser dividido”, garantirá Said. “É muito fácil dividir as joias, dividir perfumes, as noites da semana… O que não é fácil dividir, Said, é o coração em duas partes iguais. Na matemática do coração, dois e dois não são quatro, você continua amando a Jade e não gosta dessa moça”, finalizará Ali.