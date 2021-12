Em ‘Rota do Vinho’, Senac reúne amantes e especialistas da vinicultura em Salvador

“É um momento de retomada pra gente sentir não só o sabor, o aroma de todas as uvas mas, principalmente de nós, enquanto pessoas de podermos estar aqui reunidos, conversando, dialogando…Foi um grande desafio, porque a primeira edição da Rota do Vinho foi presencial, a segunda online e esse ano a gente não sabia. Aí fomos, nesse movimento mesmo de acreditar nessa ideia e é isso que estamos vendo aqui.”

De acordo com Ana Rita Andrade, superintendente de educação profissional do Senac Bahia, foi um desafio trazer o evento para o modelo presencial após a pandemia da covid-19. Mas, a expectativa é positiva.

Muitos não sabem, mas a Bahia tem se tornado um expoente quando se fala em produção de vinhos. A região da Chapada Diamantina e Vale do São Francisco são as principais áreas de destaque não só pelas condições climáticas, mas também pela produção e sistemas de exportação e distribuição. Diante desse cenário, o Senac Bahia realizou a ‘Rota do Vinho’. O evento tem como objetivo reunir amantes e especialistas do setor; e apresentar novidades relacionados ao consumo no estado.

Sobre o Evento

O evento acontece até este sábado, das 17h às 21h, no Restaurante Senac Casa do Comércio, na Pituba. A Feira de Vinhos conta com degustações, palestras e workshops para levar conhecimento e despertar a memória olfativa do público.

As inscrições têm o valor de R$ 150,00 e incluem, a degustação, acesso às palestras e um kit personalizado (taça personalizada + porta vinhos). O evento traz 10 expositores de vinho e será acompanhado por profissionais do Senac que estarão à disposição para facilitar e melhorar a experiência do participante.

Os temas das palestras são: “Curiosidades sobre a degustação de vinhos” e “A harmonização de queijos e vinhos: as mais perfeitas combinações”. Cada palestra será realizada em duas sessões das 17h às 18h e das 19h às 20h. As inscrições para a feira estão abertas e acontecem pelo site ba.senac.br/rotadovinho2021.

Para garantir a segurança do evento diante do cenário de pandemia, as vagas serão limitadas e o acesso à feira só será permitido com o cumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos: comprovação de imunização contra a Covid-19, distanciamento social e utilização de máscaras.